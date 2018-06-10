Nabil Dirar’a sakatlık şoku – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    ’a sakatlık şoku

    Nabil Dirar’a sakatlık şoku
    Fas 'nda yer alan 'ın sakatlığı nedeniyle 'nda forma giyemeyeceği iddia edildi. L'Equipe, Fenerbahçeli oyuncunun, antrenmanda sakatlık geçirdiğini duyururken, kadrodan çıkartılarak yerine Amiens foması giyen El Hajjam'ın çağrılacağını belirtti. Dirar kadrodan çıkartılırsa Dünya Kupası'nda 'den oyuncu yer almayacak.
    1. 10.6.2018
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