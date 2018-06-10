Fenerbahçe Devler Ligi’nde – Fotomaç – 10 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Devler Ligi’nde

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Devler Ligi’nde
    , Şampiyonlar Ligi marka kimliğinde yapılan yenilikleri duyurdu. Tanıtımda detayı dikkat çekti. Sarı-lacivertli kulübün ismi Dünya haritası görselinde üzerinde ile birlikte yer aldı. Devler Ligi'nde 2018-21'i kapsayan dönemde kullanılacak marka kimliğinde alışılagelen lacivert-gümüş tonlarının yerini mavi+pembe renkleri alıyor.
    1. 10.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Devler Ligi’nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN