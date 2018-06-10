Fenerbahçe Barcelona'dan üç oyuncu getiriyor
Katalan ekibine yakınlığı ile bilinen Sport gazetesi, Ali Koç’un sponsorluk ilişkilerini kullanarak Yerry Mina, Aleix Vidal ve Denis Suarez’i kiralayabileceğini iddia etti
FENER İYİ BİR ALTERNATİF
Daha önce yeni başkan Ali Koç'un sponsorluk ilişkisini kullanarak Mina transferini bitirebileceğini belirten gazete, bu kez 3 oyuncunun da sarı-lacivertli kulübe kiralanabileceğini ifade etti. Barça'da kadroya girmekte zorlanan futbolcular için Fenerbahçe'nin iyi bir alternatif olabileceği kaydedildi.
TOPLAMDA 40 MAÇ OYNADILAR
2015-16 sezonu başında Sevilla'dan 17 milyon euro'ya transfer edilen 28 yaşındaki Vidal, geride kalan sezon 15 lig maçına çıkabildi ve 1 gol, asistle oynadı. 24 yaşındaki Suarez de 2 gol, 2 asistle oynadığı 18 karşılaşmanın 14'üne yedek başladı. Kulübeden çıkamayan Mina ise sadece 7 maçta forma şansı buldu.
"BARCELONA'NIN ONDAN VAZGEÇECEĞİNİ SANMIYORUM"
Öte yandan Mina'nın menajerliğini yapan amcası Yair, Kolombiya'nın El Espectador gazetesine yaptığı açıklamada, "Barcelona'nın 6 ayda ondan vazgeçeceğini sanmıyorum. Eğer vazgeçerse ilk tercihi Premier Lig olur" dedi. Mina ile West Ham da ilgileniyor.
- 10.6.2018
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
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