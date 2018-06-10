Fenerbahçe Barcelona'dan üç oyuncu getiriyor – Fotomaç – 10 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'dan üç oyuncu getiriyor

    Fenerbahçe Barcelona'dan üç oyuncu getiriyor

    Katalan ekibine yakınlığı ile bilinen Sport gazetesi, ’un sponsorluk ilişkilerini kullanarak , ve ’i kiralayabileceğini iddia etti

    Geçtiğimiz günlerde İspanyol Sport gazetesinde yer alan haberde 'nin Barcelonalı stoper için Katalan ekibi ile görüşmelere başladığı öne sürülmüştü. 'ya yakınlığı ile bilinen gazetede yeni bir iddia daha ortaya atılarak sarı-lacivertli takımın kanat oyuncusu ve orta saha 'e de talip olduğu belirtildi.

    FENER İYİ BİR ALTERNATİF
    Daha önce yeni başkan 'un sponsorluk ilişkisini kullanarak Mina transferini bitirebileceğini belirten gazete, bu kez 3 oyuncunun da sarı-lacivertli kulübe kiralanabileceğini ifade etti. Barça'da kadroya girmekte zorlanan futbolcular için Fenerbahçe'nin iyi bir alternatif olabileceği kaydedildi.

    TOPLAMDA 40 MAÇ OYNADILAR
    2015-16 sezonu başında Sevilla'dan 17 milyon euro'ya edilen 28 yaşındaki Vidal, geride kalan sezon 15 lig maçına çıkabildi ve 1 gol, asistle oynadı. 24 yaşındaki Suarez de 2 gol, 2 asistle oynadığı 18 karşılaşmanın 14'üne yedek başladı. Kulübeden çıkamayan Mina ise sadece 7 maçta forma şansı buldu.

    "BARCELONA'NIN ONDAN VAZGEÇECEĞİNİ SANMIYORUM"
    Öte yandan Mina'nın menajerliğini yapan amcası Yair, 'nın El Espectador gazetesine yaptığı açıklamada, "Barcelona'nın 6 ayda ondan vazgeçeceğini sanmıyorum. Eğer vazgeçerse ilk tercihi olur" dedi. Mina ile West Ham da ilgileniyor.
    1. 10.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Barcelona'dan üç oyuncu getiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN