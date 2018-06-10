Dev takımlar ile turnuva – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Dev takımlar ile turnuva

    Dev takımlar ile turnuva
    Son iki sezondur kamp çalışmalarını 'nda gerçekleştiren bu sezon farklı bir uygulamaya gidecek. 'un Avrupa'da büyük takımların da katıldığı bir turnuvada yer almayı planladığı bildirildi. Sportif direktör Comolli'nin bu konudaki görüşmelerine devam ettiği ifade edildi.
    1. 10.6.2018
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