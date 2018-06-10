Çetinkaya ile yollar ayrılıyor – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    ile yollar ayrılıyor

    <a href="/index/cetinkaya?id=16a9c9bc-b8bd-4eae-b3b4-9b437fd3b051" class="" rel="tag">Çetinkaya</a> ile yollar ayrılıyor
    İdari menajer Hasan ile yolların ayrılacağı büyük ölçüde kesinleşti. 'nın ana dili gibi Fransızca bilmesine rağmen, Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin gerçekleştirdiği hiçbir görüşmeye çağrılmaması, "Yeni sezonda görevde olmayacak" şeklinde yorumlandı.
    1. 10.6.2018
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