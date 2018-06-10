Bursaspor'dan Fernandao’ya kanca

Bursaspor'un eski oyuncusu Fernandao için Fenerbahçe'ye teklif yapmak üzere olduğu bildirildi. Daha önce de oyuncuyu almak isteyen yeşil-beyazlıların, F.Bahçe'deki hoca konusu belli olduktan sonra girişimlere başlayacağı belirtildi.