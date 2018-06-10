Bursaspor'dan Fernandao’ya kanca – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    'dan ’ya kanca

    Bursaspor'dan Fernandao’ya kanca

    'un eski oyuncusu için 'ye teklif yapmak üzere olduğu bildirildi.

    'un eski oyuncusu için 'ye teklif yapmak üzere olduğu bildirildi. Daha önce de oyuncuyu almak isteyen yeşil-beyazlıların, F.Bahçe'deki hoca konusu belli olduktan sonra girişimlere başlayacağı belirtildi.

    1. 10.6.2018
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