Aziz Yıldırım’ın emeği çok – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    ’ın emeği çok

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>’ın emeği çok

    Spor Bakanı , F.Bahçe kongresine ilişkin konuştu ve " Türk futboluna, F.Bahçe camiasına hizmetler etmiştir, çabalar göstermiştir" dedi.

    Spor Bakanı , F.Bahçe kongresine ilişkin konuştu ve " Türk futboluna, F.Bahçe camiasına hizmetler etmiştir, çabalar göstermiştir" dedi. Anadolu Yayıncılar Derneği'nin hazırladığı " Soruyor" programın konuk olan Bak, "Başkan seçilen 'u tebrik ediyoruz. da Türk futboluna, F.Bahçe'ye hizmetler etmiştir. Onun yaptığı hizmetlerden dolayı F.Bahçe'ye olsun, Türk sporuna olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz, gerçekten özellikle sürecinde ciddi bir şekilde dik durarak kendisi de mücadele etmiştir. Dolayısıyla bu noktada da kendisinin hakkını teslim etmek lazım" ifadelerini kullandı.

    1. 10.6.2018
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