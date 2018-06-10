Aziz Yıldırım’ın emeği çok
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, F.Bahçe kongresine ilişkin konuştu ve "Aziz Yıldırım Türk futboluna, F.Bahçe camiasına hizmetler etmiştir, çabalar göstermiştir" dedi.
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, F.Bahçe kongresine ilişkin konuştu ve "Aziz Yıldırım Türk futboluna, F.Bahçe camiasına hizmetler etmiştir, çabalar göstermiştir" dedi. Anadolu Yayıncılar Derneği'nin hazırladığı "Yerel Medya Soruyor" programın konuk olan Bak, "Başkan seçilen Ali Koç'u tebrik ediyoruz. Aziz Yıldırım da Türk futboluna, F.Bahçe'ye hizmetler etmiştir. Onun yaptığı hizmetlerden dolayı F.Bahçe'ye olsun, Türk sporuna olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz, gerçekten özellikle FETÖ sürecinde ciddi bir şekilde dik durarak kendisi de mücadele etmiştir. Dolayısıyla bu noktada da kendisinin hakkını teslim etmek lazım" ifadelerini kullandı.
- 10.6.2018
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
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