Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, F.Bahçe kongresine ilişkin konuştu ve "Aziz Yıldırım Türk futboluna, F.Bahçe camiasına hizmetler etmiştir, çabalar göstermiştir" dedi. Anadolu Yayıncılar Derneği'nin hazırladığı "Yerel Medya Soruyor" programın konuk olan Bak, "Başkan seçilen Ali Koç'u tebrik ediyoruz. Aziz Yıldırım da Türk futboluna, F.Bahçe'ye hizmetler etmiştir. Onun yaptığı hizmetlerden dolayı F.Bahçe'ye olsun, Türk sporuna olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz, gerçekten özellikle FETÖ sürecinde ciddi bir şekilde dik durarak kendisi de mücadele etmiştir. Dolayısıyla bu noktada da kendisinin hakkını teslim etmek lazım" ifadelerini kullandı.