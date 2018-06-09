St. Etienner Valbuena'nın peşinde
Süper? Lig'de 2017/18 sezonunda sahada kaldığı dakikalara oranla en fazla şut pası atan oyuncu Mathieu Valbuena oldu
ST. ETİENNE PEŞİNDE
Yedek kaldığı için Fenerbahçe'den ayrılabileceği belirtilen Mathieu Valbuena ile Saint Etienne ilgileniyor. 33 yaşındaki yıldız, 'Fransa'ya dönecek misin?' sorusuna 'Neden olmasın!' diyerek kapıyı açık bırakmıştı. Valbuena için son karar yeni teknik direktöre bırakılacak.
- 9.6.2018
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"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
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Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
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Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
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