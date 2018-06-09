St. Etienner Valbuena'nın peşinde – Fotomaç – 09 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    St. Etienner Valbuena'nın peşinde

    St. Etienner Valbuena'nın peşinde

    Süper? Lig'de 2017/18 sezonunda sahada kaldığı dakikalara oranla en fazla şut pası atan oyuncu oldu

    Fransız yıldız ortalama 23.5 dakikada 1 arkadaşlarına şut pası servis ederken, toplamda 67 şut pası verdi. Valbuena'yı 24.7 dakikada 1 şut pası veren Beşiktaşlı Querasma takip etti. Portekizli star toplamda ise 81 şut pası verdi. 3. sırada ise Trabzonsporlu Castillo yer aldı. Kolombiyalı, 29.9 dakikada 1 şut pası gerçekleştirdi.

    ST. ETİENNE PEŞİNDE
    Yedek kaldığı için Fenerbahçe'den ayrılabileceği belirtilen ile Saint Etienne ilgileniyor. 33 yaşındaki yıldız, 'Fransa'ya dönecek misin?' sorusuna 'Neden olmasın!' diyerek kapıyı açık bırakmıştı. Valbuena için son karar yeni teknik direktöre bırakılacak.
    1. 9.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    St. Etienner Valbuena'nın peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN