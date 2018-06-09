Potada 3. randevu – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    Potada 3. randevu

    Potada 3. randevu

    Ligin play off finalinde 2-0 önde olan Fenerbahçe Doğuş, serinin 3. maçında TOFAŞ’a konuk olacak

    F.Bahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında bugün TOFAŞ ile 'da karşı karşıya gelecek. TOFAŞ Spor Salonu'nda 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Toplam 4 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk iki maçında F.Bahçe Doğuş evinde rakibini 103-63 ve 86-78'lik skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. Kanarya bugün de galip gelirse durumu 3-0'a getirecek ve kupaya bir adım kalacak. Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu lider bitirmişti.
    1. 9.6.2018
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