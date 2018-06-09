Küçükler Kartal avladı – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Küçükler Kartal avladı

    Küçükler Kartal avladı
    'da düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş3-0 yenerek son 16'ya kaldı. Sarı- lacivertli ekip setleri 25-23, 25-17 ve 25-20 kazandı. D grubundaki iki maçını da kazanan Fenerbahçeli küçükler, son 16 turunda Star Gençlik ile eşleşti.
    1. 9.6.2018
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