Guliyev fırtınası – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    Guliyev fırtınası

    Guliyev fırtınası
    Atletizmde 14 etaptan oluşan serisinin 5. yarışında 200 metrede 19.90'lık derecesi ile birinci olan F.Bahçeli , başarılarına bir yenisini ekledi. Guliyev bu sonuçla Diamond Lig sıralamasında puanını 16'ya yükseltti. Ramil, hedefinin diğer etapları da kazanmak olduğunu öyledi.
    1. 9.6.2018
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