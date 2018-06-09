Jonathan Bamba, Jonathan Bamba Fenerbahçe,
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    'nin ilk transferi

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin ilk transferi <a href="/index/jonathan-bamba?id=864efa2d-7ef2-4a7c-981b-6a18bdc90195" class="" rel="tag">Jonathan Bamba</a>
    1. 8.6.2018 23:50
    2. Güncelleme: 9.6.2018 02:19
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