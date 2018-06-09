Fenerbahçeli eski futbolcu Fadıl Vokrri vefat etti – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    Fenerbahçeli eski futbolcu vefat etti

    Fenerbahçeli eski futbolcu Fadıl Vokrri vefat etti

    Başkanlığı görevini yürüten , 57 yaşında hayatını kaybetti

    Sözcüsü Fazli Berisha, yaptığı açıklamada, 57 yaşındaki Vokrri'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

    15 yaşında futbol kariyerine başlayan Vokrri, Priştine, Partizan gibi takımların yanı sıra Fransa'da Nimes, Bourges ve Montlucon, Türkiye'de de formalarını giydi.

    Yugoslavya Milli Takımı'nda da görev alan Vokrri, 2008 yılında Kosova Futbol Federasyonunun başına geçmişti.

    1. 9.6.2018 13:42
    2. Güncelleme: 9.6.2018 13:55
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