Fenerbahçeli eski futbolcu Fadıl Vokrri vefat etti
Kosova Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Fadıl Vokrri, 57 yaşında hayatını kaybetti
Kosova Futbol Federasyonu Sözcüsü Fazli Berisha, yaptığı açıklamada, 57 yaşındaki Vokrri'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.
15 yaşında futbol kariyerine başlayan Vokrri, Priştine, Partizan gibi takımların yanı sıra Fransa'da Nimes, Bourges ve Montlucon, Türkiye'de de Fenerbahçe formalarını giydi.
Yugoslavya Milli Takımı'nda da görev alan Vokrri, 2008 yılında Kosova Futbol Federasyonunun başına geçmişti.
- 9.6.2018 13:42
- Güncelleme: 9.6.2018 13:55
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
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