Damien Comolli'nin ilk kıyağı Dirk Kuyt olmuştu
Sportif ?direktör Damien Comolli, Fenerbahçe'ye ilk kıyağını yıllar önce yaptı!
TÜM TAKIMLAR AYNI SİSTEMLE
Damien Comolli'nin başkan Ali Koç'un isteği üzerine tüm yaş grupları takımlarında aynı sistemi uygulayacak bir Fenerbahçe kültürü oluşturmak için çalıştığı bildirildi... Fransız sportif direktörün bu konudaki raporunu ve planını hazırladıktan sonra yönetim kuruluna sunacağı ifade edildi.
- 9.6.2018
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"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
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Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
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Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
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