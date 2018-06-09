Damien Comolli'nin ilk kıyağı Dirk Kuyt olmuştu – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    'nin ilk kıyağı olmuştu

    <a href="/index/damien-comolli?id=c347fb24-f6dd-49ed-bff7-0edc3d6791c7" class="" rel="tag">Damien Comolli</a>'nin ilk kıyağı <a href="/index/dirk-kuyt?id=9b7c358d-5091-4b39-893a-71a337e5716f" class="" rel="tag">Dirk Kuyt</a> olmuştu

    Sportif ?direktör , 'ye ilk kıyağını yıllar önce yaptı!

    Fransız adamı, 'da ile sözleşme yenilerken serbest kalma maddesi olarak 1 milyon euro yazdırdı. bu maddeden yararlanarak 2012-13 sezonunda Kuyt'ı sadece 1 milyon euro'ya transfer etti. Hollandalı yıldız, sarı-lacivertli takımda futboluyla efsane oldu.

    TÜM TAKIMLAR AYNI SİSTEMLE
    'nin başkan Ali Koç'un isteği üzerine tüm yaş grupları takımlarında aynı sistemi uygulayacak bir kültürü oluşturmak için çalıştığı bildirildi... Fransız sportif direktörün bu konudaki raporunu ve planını hazırladıktan sonra yönetim kuruluna sunacağı ifade edildi.
    1. 9.6.2018
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