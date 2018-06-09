Comolli hayran kaldı – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    hayran kaldı

    <a href="/index/comolli?id=3b3fec39-84d6-4d6d-96e8-287ee59cb562" class="" rel="tag">Comolli</a> hayran kaldı

    Sportif direktör , resmi olarak ilk mesai gününde işe 'ni ziyaretle başladı. Saat 10.00'da Samandıra'ya giden 'yi Kocaman'ın ekibi karşıladı. Tesisleri gezen , işleyişle ilgili bilgi aldı. Comolli'nin teknolojik altyapıdan etkilendiği, "Bu seviyede bir tesis beklemiyordum" dediği öğrenildi.

    Kocaman'la buluştular

    Comolli'nin tesisleri gezdikten sonra Aykut hoca ile bir araya geldiği bildirildi. İkili arasındaki kısa süren sohbetti takımın hedef ve kulübün beklentilerinin konuşulduğu ancak hocanın takımdaki durumu hakkında herhargi bir konu açılmadığı gelen haberler arasında.

    1. 9.6.2018
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