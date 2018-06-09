Sportif direktör Comolli, resmi olarak ilk mesai gününde işe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaretle başladı. Saat 10.00'da Samandıra'ya giden Comolli'yi Kocaman'ın ekibi karşıladı. Tesisleri gezen Comolli, işleyişle ilgili bilgi aldı. Comolli'nin teknolojik altyapıdan etkilendiği, "Bu seviyede bir tesis beklemiyordum" dediği öğrenildi.

Kocaman'la buluştular

Comolli'nin tesisleri gezdikten sonra Aykut hoca ile bir araya geldiği bildirildi. İkili arasındaki kısa süren sohbetti takımın hedef ve kulübün beklentilerinin konuşulduğu ancak hocanın takımdaki durumu hakkında herhargi bir konu açılmadığı gelen haberler arasında.