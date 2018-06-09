Comolli hayran kaldı
Sportif direktör Comolli, resmi olarak ilk mesai gününde işe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaretle başladı. Saat 10.00'da Samandıra'ya giden Comolli'yi Kocaman'ın ekibi karşıladı. Tesisleri gezen Comolli, işleyişle ilgili bilgi aldı. Comolli'nin teknolojik altyapıdan etkilendiği, "Bu seviyede bir tesis beklemiyordum" dediği öğrenildi.
Kocaman'la buluştular
Comolli'nin tesisleri gezdikten sonra Aykut hoca ile bir araya geldiği bildirildi. İkili arasındaki kısa süren sohbetti takımın hedef ve kulübün beklentilerinin konuşulduğu ancak hocanın takımdaki durumu hakkında herhargi bir konu açılmadığı gelen haberler arasında.
- 9.6.2018
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"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
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Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
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Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
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