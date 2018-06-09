Brad’ın yerine Nick Calathes – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Brad’ın yerine

    Brad’ın yerine <a href="/index/nick-calathes?id=d086e442-6366-40ba-91d8-57a46624ccab" class="" rel="tag">Nick Calathes</a>
    F.Bahçe'nin Wanamaker'ın yerine düşündüıü isim de belli oldu. Sarı-lacivertlilerin, Panathinaikos'ta forma giyen ile ilgilendiği dile getirildi. Yunan milli takımında da görev yapan basketbolcu için görüşmelerin başladığı belirtildi. 1.98 boyundaki oyuncu daha önce NBA'de Memphis forması giydi.
    1. 9.6.2018
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