Antrasıt Kanarya! İşte Fenerbahçe'nin 2018-19 sezou formaları – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    Antrasıt Kanarya! İşte 'nin sezou formaları

    Antrasıt Kanarya! İşte Fenerbahçe'nin 2018-19 sezou formaları

    ’nin formaları sosyal medyada görücüye çıktı. Yatay çizgili sarı-beyaz forma ile antrasit forma dikkat çe

    'de merakla beklenen formaları sosyal medyaya sızdı. Sarılacivertliler yeni sezonda çubuklu formadan vazgeçmeyecek. Kanarya'nın ikinci forması ise yatay çizgili sarı-beyaz forma olacak. Üçüncü ve son forma ise oldukça sürpriz.

    Fenerbahçe'nin sezonunda giyeceği alternatif forma, antrasit olacak. Formaların 10 Temmuz-19 Temmuz tarihleri arasında tanıtılması bekleniyor. Öte yandan bu yıl Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasının son sezonu. 2004-05'ten beri devam eden anlaşma, 2018-19 sezonunda sona erecek ve F.Bahçe, 2019-20 sezonundan itibaren tarihinde ilk kez Adidas'tan başka üreticilerle çalışacak.
    1. 9.6.2018
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