Ali Koç yönetimi ilk kez toplandı – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    yönetimi ilk kez toplandı

    <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a> yönetimi ilk kez toplandı

    'un başkan seçilmesinin ardından ilk yönetim kurulu toplantısı dün yapıldı.

    Öğle saatlerinde gerçekleşen toplantıya yöneticiler tam kadro halinde katıldı. Acil olan ekonomik konuların masaya yatırıldığı toplantıda, görev bölümünün yapıldığı da gelen bilgiler arasında.

    Resmi site güncellendi
    'nin resmi internet sitesindeki yönetim sekmesi güncellendi. Daha önce ve yöneticilerin bulunduğu 'fenerbahce. org' sayfasına farklı bir dizayn verilerek, 37. Başkan ve yönetim kurulu eklendi.
    1. 9.6.2018
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