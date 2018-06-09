Ali Koç yönetimi ilk kez toplandı
Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından ilk yönetim kurulu toplantısı dün yapıldı.
Resmi site güncellendi
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesindeki yönetim sekmesi güncellendi. Daha önce Aziz Yıldırım ve yöneticilerin bulunduğu 'fenerbahce. org' sayfasına farklı bir dizayn verilerek, 37. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu eklendi.
- 9.6.2018
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"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
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Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
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Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
Ali Koç yönetimi ilk kez toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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