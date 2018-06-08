Skrtel gitmeyecek!
- 8.6.2018
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Konya’da yeni başkan Kulluk
Toplam 1
Yorum
hasan diktaş başarılı bir insan...sayın kulluk konya spordada başarılı olur....hayırlısı........
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Guliyev fırtınası
Toplam 2
Yorum
azizim aziz baskan ekti dikti gelenler sömürecek icini boşaltacak yazık emeklere ,guliyev sen azizin bir emegisin allah güç ve sıhhat versin
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Guliyev fırtınası
Toplam 2
Yorum
mehmet Tebrikler. Yüz akımız Ramil Guliyev. ..
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