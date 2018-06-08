Skrtel gitmeyecek! – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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HEPSİ
    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Skrtel gitmeyecek!

    Skrtel gitmeyecek!
    GLASGOW Rangers'ın gündeminde yer alan 'in menajeri Karol Csanto, "Martin, Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl var. Ayrılacağını sanmıyorum. İlginç bir teklif almadıkça 'da en az bir yıl daha kalacak" dedi. Fenerbahçe'nin transfere kaynak oluşturmak için Skrtel'i satmak istediği ifade ediliyordu.
    1. 8.6.2018
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