Scout şefi Johnson!
Sportif direktör Damien Comolli'nin scout şefi olarak Mel Johnson'u getireceği iddia edildi
ALT YAPIYA MCDERMOTT
Ali Koç'un alt yapının başına Barcelona'da La Masia'yı yöneten Alexanco'yu getirmek istediği belirtilmişti. Ancak Comolli'nin kafasında 2009'dan bu yana Tottenham'ın tüm alt yapılarından sorumlu olan John McDermott'un olduğu iddia edildi. 49 yaşındaki McDermott için Comolli'nin 'tam bir mücevher avcısı' dediği öğrenildi.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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