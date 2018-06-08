Scout şefi Johnson! – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    Scout şefi Johnson!

    Scout şefi Johnson!

    Sportif direktör Damien Comolli'nin scout şefi olarak Mel Johnson'u getireceği iddia edildi

    Tottenham'ın eski scout şefi olan ve Comolli daha önce birlikte çalışan Jhonson, 'i keşfeden kişi olarak ün yapmıştı. Son derece tecrübeli bir isim olan Jhonson, scoutluğun duayenleri arasında gösteriliyor.

    ALT YAPIYA MCDERMOTT
    'un alt yapının başına 'da La Masia'yı yöneten Alexanco'yu getirmek istediği belirtilmişti. Ancak Comolli'nin kafasında 2009'dan bu yana Tottenham'ın tüm alt yapılarından sorumlu olan John 'un olduğu iddia edildi. 49 yaşındaki için Comolli'nin 'tam bir mücevher avcısı' dediği öğrenildi.
    1. 8.6.2018
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