Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan forma açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, resmi siteden forma satışlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
İşte o açıklama:
Son birkaç gündür benim ismimi de kullanarak futbolcularımızın imzasıyla yeni sezon formalarımızın indirimli fiyatla satışına yönelik veya usulsüz bir şekilde kulübe üyelik yapılacağına dair telefon aramaları yapıldığına dair tespitlerimiz mevcuttur.
Öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satışını yapan Fenerium'un TELEFONLA SATIŞ OPERASYONU BULUNMADIĞINI TARAFTARLARIMIZA TEKRAR HATIRLATMAK İSTİYORUM. Bu bağlamda da taraftarlarımızdan kendilerine bu amaçla gelen telefonlara itibar etmemelerini önemle rica ediyorum.
Taraftarlarımız bu dolandırıcılara en güzel cevabı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerini, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yetkili satış noktalarından, yani Fenerium ve fenerium.com.tr den alarak vereceklerdir.
Saygılarımla,
Ali Y. KOÇ
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı
- 8.6.2018 14:10
- Güncelleme: 8.6.2018 14:26
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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