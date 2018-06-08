Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan forma açıklaması – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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HEPSİ
    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Başkanı 'tan forma açıklaması

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan forma açıklaması

    Başkanı , resmi siteden forma satışlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

    Başkanı , resmi site aracalığıyla taraftarlara forma satışlarıyla ilgili uyarıda bulundu.

    İşte o açıklama:

    Son birkaç gündür benim ismimi de kullanarak futbolcularımızın imzasıyla yeni sezon formalarımızın indirimli fiyatla satışına yönelik veya usulsüz bir şekilde kulübe üyelik yapılacağına dair telefon aramaları yapıldığına dair tespitlerimiz mevcuttur.

    Öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satışını yapan Fenerium'un TELEFONLA SATIŞ OPERASYONU BULUNMADIĞINI TARAFTARLARIMIZA TEKRAR HATIRLATMAK İSTİYORUM. Bu bağlamda da taraftarlarımızdan kendilerine bu amaçla gelen telefonlara itibar etmemelerini önemle rica ediyorum.

    Taraftarlarımız bu dolandırıcılara en güzel cevabı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerini, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yetkili satış noktalarından, yani Fenerium ve fenerium.com.tr den alarak vereceklerdir.

    Saygılarımla,

    Ali Y. KOÇ
    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı
    1. 8.6.2018 14:10
    2. Güncelleme: 8.6.2018 14:26
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