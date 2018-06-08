Damien Comolli, Aykut Kocaman, Samandıra, görüştü
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    'la görüştü

    Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü

    'nin Sportif Direktörü , 'la bir görüşme gerçekleştirdi.

    Bu sabah saat 10:00'da Samandıra'ya giden Fransız isim, teknik ekibiyle bir araya gelirken buradaki işleyişle ilgili bilgi aldı. Comolli burada teknik heyet ve teknolojik altyapıyla ilgili bilgi aldı ve görüşme 12:30 gibi sona erdi.

    KOCAMAN SUNUM YAPTI
    Görüşmede 'ın sezon içerisinde aldığı notlar dahilinde oluşturduğu rapor kapsamında, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü 'ye bir sunum gerçekleştirdiği öğrenildi.

    1. 8.6.2018 13:36
    2. Güncelleme: 8.6.2018 14:21
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