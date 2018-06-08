Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü

Bu sabah saat 10:00'da Samandıra'ya giden Fransız isim, Fenerbahçe teknik ekibiyle bir araya gelirken buradaki işleyişle ilgili bilgi aldı. Comolli burada teknik heyet ve teknolojik altyapıyla ilgili bilgi aldı ve görüşme 12:30 gibi sona erdi.



KOCAMAN SUNUM YAPTI

Görüşmede Aykut Kocaman'ın sezon içerisinde aldığı notlar dahilinde oluşturduğu rapor kapsamında, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli'ye bir sunum gerçekleştirdiği öğrenildi.