Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli, Aykut Kocaman'la bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu sabah saat 10:00'da Samandıra'ya giden Fransız isim, Fenerbahçe teknik ekibiyle bir araya gelirken buradaki işleyişle ilgili bilgi aldı. Comolli burada teknik heyet ve teknolojik altyapıyla ilgili bilgi aldı ve görüşme 12:30 gibi sona erdi.
KOCAMAN SUNUM YAPTI
Görüşmede Aykut Kocaman'ın sezon içerisinde aldığı notlar dahilinde oluşturduğu rapor kapsamında, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli'ye bir sunum gerçekleştirdiği öğrenildi.
- 8.6.2018 13:36
- Güncelleme: 8.6.2018 14:21
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Konya’da yeni başkan Kulluk
Toplam 1
Yorum
hasan diktaş başarılı bir insan...sayın kulluk konya spordada başarılı olur....hayırlısı........
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Guliyev fırtınası
Toplam 2
Yorum
azizim aziz baskan ekti dikti gelenler sömürecek icini boşaltacak yazık emeklere ,guliyev sen azizin bir emegisin allah güç ve sıhhat versin
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Guliyev fırtınası
Toplam 2
Yorum
mehmet Tebrikler. Yüz akımız Ramil Guliyev. ..
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