Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fenerbahçe'den uluslararası başarı bekliyorum – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    Erdoğan: 'den uluslararası başarı bekliyorum

    <a href="/index/cumhurbaskani?id=672db8d3-d5ce-4821-8a4e-b820cab94cb4" class="" rel="tag">Cumhurbaşkanı</a> Erdoğan: <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den uluslararası başarı bekliyorum

    , Başkanlığına seçilen 'u tebrik etti. Erdoğan, "'nin yeni dönemde o beklenen başarıyı ortaya koyması lazım" dedi.

    CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında soruları cevaplandırdı. ilgili sorulan soruya cevap veren Erdoğan, "'nin yeni dönemde beklenen başarıyı ortaya koyması lazım" dedi. İşte Erdoğan'ın futbol gündemiyle ilgili sözleri...

    "GÜÇLÜ BİR FENERBAHÇE İSTERİZ"
    Ali bey açık ara bir başarı elde etti. Kongreden sonra kendisini arayıp tebrik ettim. Yeni dönemde o beklenen başarıyı ortaya koyması lazım. 'nin ulusal bazda müsabakaları olmayacak. Fenerbahçe'nin de uluslararası bazda müsabakaları olacak. Gazetelerde okudum zannediyorum ki hocayla devam etme gibi bir durum var. Aykut hocayla bu süreci devam ettirmeleri. Tabii eksiklerin giderilmesi onların takdiridir. İsteriz ki güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıksın.

    "TERİM VE GÜNEŞ'İN KONUMLARI TARTIŞILMAZ"
    Şu anda Galatasaray iyi bir noktaya gelmiş vaziyette. Orada Fatih hocanın kendine has bir üslubu ve İspatlamış olduğu konumu var. Öbür tarafta Beşiktaş'ta Şenol hoca zaten tartışılmaz bir durumu var. Diğer taraftar kimler gidecek kimler kalacak bunlar henüz belli değil. Temenni ederim ki Trabzonspor'da güçlü ekiplerle yeni sezona başlar.

    "BAŞAKŞEHİR'İN HEDEFİ AVRUPA"
    zaten benim takımım. Orada da Abdullah hoca kendisini ciddi manada İspatlamış vaziyette ve 'in de ulusal ve uluslararası bazda inşallah ortaya koyacağı başarı bizleri sevindirecektir. Bu yolda bu kulüplerimize başarı diliyorum.

    1. 8.6.2018 01:03
    2. Güncelleme: 8.6.2018 06:31
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