Comolli'den Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza
F.Bahçe, Fransız sportif direktörle 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi
'ÖNCELİĞİM TRANSFER'
Öncelığının transfer dönemi olacağını belirten Comolli, "Camiaya yakışacak, mücadeleci bir takım oluşturacağız. Stadın yanı sıra antrenman tesislerini ziyaret edeceğim. Kulübün nasıl çalıştığını ve çalışanları öğreneceğim ama elbette en büyük önceliğim transfer dönemi olacak. 31 Ağustos'a kadar tüm vaktimi, enerjimi, fikirlerimi bunun için harcayacağım" diye konuştu.
KOÇ: DEĞERLİ BİR FUTBOL ADAMI
Başkan Ali Koç, "Hayal ettiğimiz F.Bahçe için yola çıktık. Comolli uzun süredir irtibatta olduğumuz bir isim. Kendisi, Avrupa'nın çok önemli kulüplerinde görev almış, değerli bir futbol adamı. F.Bahçe'de başarı, mutluluk ve şampiyonluk dolu yıllar diliyorum" diye konuştu.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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