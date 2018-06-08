Comolli'den Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    Comolli'den 'ye 3 yıllık imza

    Comolli'den <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye 3 yıllık imza

    F.Bahçe, sportif direktörle 3 yıllık sözleşme imzalandığını ’a bildirdi

    , sportif direktörlük görevine Damien Comalli'yi getirdi. adamı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı 'a bildirildi. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce St. Etienne, Monaco, , Tottenham, gibi kulüplerde çeşitli kademelerde görev yapmış olan Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Comolli, sportif direktörümüz olarak önümüzdeki 3 yıl boyunca şubemizdeki tüm operasyonlarını yönetecek. Comolli aynı zamanda futbolcu izleme, işe alım, altyapı gelişimi ve yönetim kurulumuza tavsiye gibi konulardan da sorumlu olacak" denildi.

    'ÖNCELİĞİM TRANSFER'
    Öncelığının dönemi olacağını belirten Comolli, "Camiaya yakışacak, mücadeleci bir takım oluşturacağız. Stadın yanı sıra antrenman tesislerini ziyaret edeceğim. Kulübün nasıl çalıştığını ve çalışanları öğreneceğim ama elbette en büyük önceliğim dönemi olacak. 31 Ağustos'a kadar tüm vaktimi, enerjimi, fikirlerimi bunun için harcayacağım" diye konuştu.

    KOÇ: DEĞERLİ BİR FUTBOL ADAMI
    Başkan Ali Koç, "Hayal ettiğimiz F.Bahçe için yola çıktık. Comolli uzun süredir irtibatta olduğumuz bir isim. Kendisi, Avrupa'nın çok önemli kulüplerinde görev almış, değerli bir futbol adamı. F.Bahçe'de başarı, mutluluk ve şampiyonluk dolu yıllar diliyorum" diye konuştu.
    1. 8.6.2018
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