Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına duyuru
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün internet sitesinden bir açıklama yayınladı
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde;
"Son birkaç gündür benim ismimi de kullanarak futbolcularımızın imzasıyla yeni sezon formalarımızın indirimli fiyatla satışına yönelik veya usulsüz bir şekilde kulübe üyelik yapılacağına dair telefon aramaları yapıldığına dair tespitlerimiz mevcuttur.
Öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satışını yapan Fenerium'un TELEFONLA SATIŞ OPERASYONU BULUNMADIĞINI TARAFTARLARIMIZA TEKRAR HATIRLATMAK İSTİYORUM. Bu bağlamda da taraftarlarımızdan kendilerine bu amaçla gelen telefonlara itibar etmemelerini önemle rica ediyorum.
Taraftarlarımız bu dolandırıcılara en güzel cevabı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerini, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yetkili satış noktalarından, yani Fenerium ve fenerium.com.tr den alarak vereceklerdir.
Saygılarımla,
Ali Y. KOÇ
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"
- 8.6.2018 13:08
- Güncelleme: 8.6.2018 14:55
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Konya’da yeni başkan Kulluk
Toplam 1
Yorum
hasan diktaş başarılı bir insan...sayın kulluk konya spordada başarılı olur....hayırlısı........
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Guliyev fırtınası
Toplam 2
Yorum
azizim aziz baskan ekti dikti gelenler sömürecek icini boşaltacak yazık emeklere ,guliyev sen azizin bir emegisin allah güç ve sıhhat versin
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Muğdat ve Soner katladı
Toplam 1
Yorum
mehmet muğdat trezegue emre akbaba aynı takımda oynasa da izlesek dediğim oyuncular. böyle oyuncuların varsa ofansif taktik vermene bile gerek yok
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