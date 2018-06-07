Sivasspor'un yıldızlarından EURO 2024 adaylığına destek
Sivasspor'un yıldız futbolcuları Robinho, Arouna Kone ve Thievy Bifouma, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.
Türkiye'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamaları bulunan futbolcular, EURO 2024'ün Türkiye'de düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.
İstanbul'un büyük bir şehir olduğunu aktaran Robinho, "İstanbul dediğiniz zaman, bence çoklu kültür aklınıza gelmeli. İstanbul, dünyanın en güzel şehri. Burada neye ihtiyacınız varsa elinizin altında bulabilirsiniz. İstanbul'u harika bir şehir olarak adlandırabilirim." diye konuştu.
Kone, Türk mutfağının zengin olduğunu vurgulayarak, "Türk mutfağı hakkında söylenecek söz yok. Başta kebap olmak üzere çok lezzetli yemekleri var. Başka yerde bulamayacağınız tatlara sahip. Hepsini burada denemek lazım." ifadelerini kullandı.
Bifouma ise Türkiye'de yeni yapılan statlara değinerek, "EURO 2024 için Türkiye'nin adaylığını destekliyorum. Gerçekten saygılı insanlara sahip, harika bir ülke. Büyüleyici stadyumları var ve futbolla iç içeler. Kültürleri ne olursa olsun herkese saygı duyuyorlar." şeklinde görüş belirtti.
- 7.6.2018 20:08
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Konya’da yeni başkan Kulluk
Toplam 1
Yorum
hasan diktaş başarılı bir insan...sayın kulluk konya spordada başarılı olur....hayırlısı........
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Guliyev fırtınası
Toplam 2
Yorum
azizim aziz baskan ekti dikti gelenler sömürecek icini boşaltacak yazık emeklere ,guliyev sen azizin bir emegisin allah güç ve sıhhat versin
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Muğdat ve Soner katladı
Toplam 1
Yorum
mehmet muğdat trezegue emre akbaba aynı takımda oynasa da izlesek dediğim oyuncular. böyle oyuncuların varsa ofansif taktik vermene bile gerek yok
Sivasspor'un yıldızlarından EURO 2024 adaylığına destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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