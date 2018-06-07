Ramil Guliyev rekorla kazandı
Fenerbahçe'nin atletizmdeki gururu Ramil Guliyev, Finlandiya'nın Turku kentindeki Paavo Nurmi Oyunları'nda 200 metre yarışını 20.23'lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak kazandı.
Fenerbahçe'nin atletizmdeki gururu Ramil Guliyev, Finlandiya'nın Turku kentindeki Paavo Nurmi Oyunları'nda 200 metre yarışını 20.23'lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak kazandı. Finlandiya Turku'da yapılan oyunlar Avrupa Atletizm Birliği yıllık faaliyet takviminde yer alıyor. Ramil Guliyev, bu akşam da Diamond Lig Oslo mücadelesinde 200 metrede yarışacak.
- 7.6.2018
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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