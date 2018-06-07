Ramil Guliyev rekorla kazandı – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    rekorla kazandı

    Ramil Guliyev rekorla kazandı

    'nin atletizmdeki gururu , Finlandiya'nın Turku kentindeki 'nda 200 metre yarışını 20.23'lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak kazandı.

    'nin atletizmdeki gururu , Finlandiya'nın Turku kentindeki 'nda 200 metre yarışını 20.23'lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak kazandı. Finlandiya Turku'da yapılan oyunlar Avrupa Atletizm Birliği yıllık faaliyet takviminde yer alıyor. Ramil Guliyev, bu akşam da Diamond Lig Oslo mücadelesinde 200 metrede yarışacak.

    1. 7.6.2018
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