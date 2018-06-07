Ramil Guliyev rekorla kazandı

Fenerbahçe'nin atletizmdeki gururu Ramil Guliyev, Finlandiya'nın Turku kentindeki Paavo Nurmi Oyunları'nda 200 metre yarışını 20.23'lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak kazandı. Finlandiya Turku'da yapılan oyunlar Avrupa Atletizm Birliği yıllık faaliyet takviminde yer alıyor. Ramil Guliyev, bu akşam da Diamond Lig Oslo mücadelesinde 200 metrede yarışacak.