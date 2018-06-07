Hıncal Uluç: 'Ali Koç üç şeyi değiştirerek işe başlamalı'
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç ve yeni yönetim kurulu üyeleri, salı günü düzenlenen törenle mazbatalarını aldılar. Usta kalem Hıncal Uluç, o törende anılması gereken efsane ismi ve sarı lacivertli kulüpte değişmesi gereken üç şeyi yazdı. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...
- 7.6.2018 14:36
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Hıncal Uluç: 'Ali Koç üç şeyi değiştirerek işe başlamalı'
Toplam 3
Yorum
TCelcius Kırk yılda bir doğru konuştun işte şaklaban hıncal senin gibi 3 5 dinozor bir gebersede türk futbolu rahat nefes alsa yoksa düzelmez ülke
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Mete Kalkavan: “Hakaret duymadım, şikayetçi değilim”
Toplam 1
Yorum
TCelcius Niye değilsin peki adama eşi emsali görülmemiş komik 7 maç ceza verdirdin diyemi yoksa BEŞİKTAŞI nasıl olsa doğradık sarı kızları ofsayt gol
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Fenerbahçe Damien Comolli'yi resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
karado 2.terrano olmaz inş.haydi hayırlısı.
Hıncal Uluç: 'Ali Koç üç şeyi değiştirerek işe başlamalı' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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