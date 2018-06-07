Hıncal Uluç: 'Ali Koç üç şeyi değiştirerek işe başlamalı' – Fotomaç – 07 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    : ' üç şeyi değiştirerek işe başlamalı'

    <a href="/index/hincal-uluc?id=d0895aae-d233-481b-80f3-2f41fce4c28c" class="" rel="tag">Hıncal Uluç</a>: '<a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a> üç şeyi değiştirerek işe başlamalı'

    Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç ve yeni yönetim kurulu üyeleri, salı günü düzenlenen törenle mazbatalarını aldılar. Usta kalem Hıncal Uluç, o törende anılması gereken efsane ismi ve sarı lacivertli kulüpte değişmesi gereken üç şeyi yazdı. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...

    1. 7.6.2018 14:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : ' üç şeyi değiştirerek işe başlamalı' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN