Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç ve yeni yönetim kurulu üyeleri, salı günü düzenlenen törenle mazbatalarını aldılar. Usta kalem Hıncal Uluç, o törende anılması gereken efsane ismi ve sarı lacivertli kulüpte değişmesi gereken üç şeyi yazdı. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...