Fenerbahçe'ye Vítor Pereira şoku!

Mazbatasını alarak resmen göreve başlayan F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a ilk şok Aziz Yıldırım döneminde teknik direktörlük yapan Vitor Pereira'dan geldi. Görevine son verildiğini iddia ederek FIFA'ya başvuran Portekizli çalıştırıcının 1.9 milyon euro tazminat almaya hak kazandığı ortaya çıktı. 2016 yılında görevine son verilen ve ardından FIFA'ya giderek Fenerbahçe aleyhinde yaklaşık 4.6 milyon euro'luk tazminat davası açan Vitor Pereira'nın başvurusu karar bağlandı. Pereira'nın alacaklarının önemli br kısmından vazgeçmesiyle bir süredir taraflarla yazışan FIFA sarı lacivertli kulübün Pereira ve yardımcılarına 1.9 milyon euro ödeyeceğini Fenerbahçe'ye bildirdi.