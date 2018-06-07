Fenerbahçe'ye Vítor Pereira şoku! – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    'ye Vítor Pereira şoku!

    Fenerbahçe'ye Vítor Pereira şoku!

    Mazbatasını alarak resmen göreve başlayan F.Bahçe Başkanı 'a ilk şok döneminde teknik direktörlük yapan 'dan geldi. Görevine son verildiğini iddia ederek 'ya başvuran çalıştırıcının 1.9 milyon euro tazminat almaya hak kazandığı ortaya çıktı. 2016 yılında görevine son verilen ve ardından FIFA'ya giderek aleyhinde yaklaşık 4.6 milyon euro'luk tazminat davası açan Vitor Pereira'nın başvurusu karar bağlandı. Pereira'nın alacaklarının önemli br kısmından vazgeçmesiyle bir süredir taraflarla yazışan FIFA sarı lacivertli kulübün Pereira ve yardımcılarına 1.9 milyon euro ödeyeceğini Fenerbahçe'ye bildirdi.

    1. 7.6.2018
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