Fenerbahçe'ye Vítor Pereira şoku!
Mazbatasını alarak resmen göreve başlayan F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a ilk şok Aziz Yıldırım döneminde teknik direktörlük yapan Vitor Pereira'dan geldi. Görevine son verildiğini iddia ederek FIFA'ya başvuran Portekizli çalıştırıcının 1.9 milyon euro tazminat almaya hak kazandığı ortaya çıktı. 2016 yılında görevine son verilen ve ardından FIFA'ya giderek Fenerbahçe aleyhinde yaklaşık 4.6 milyon euro'luk tazminat davası açan Vitor Pereira'nın başvurusu karar bağlandı. Pereira'nın alacaklarının önemli br kısmından vazgeçmesiyle bir süredir taraflarla yazışan FIFA sarı lacivertli kulübün Pereira ve yardımcılarına 1.9 milyon euro ödeyeceğini Fenerbahçe'ye bildirdi.
- 7.6.2018
-
Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
-
Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
-
Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
Fenerbahçe'ye Vítor Pereira şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.