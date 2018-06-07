Fenerbahçe'de değişim başladı!

Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi hızlı başladı. Önceki akşam Damien Comolli'nin İstanbul'a gelmesinin ardından dün sabah da büyük altyapı operasyonu start aldı. Başkanlık seçiminden önce altyapıdan 20 senedir oyuncu çıkmamasından yakınan Koç, ilk neşteri bu bölüme vurdu. İlk etapta Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş gibi isimlerle yolların ayrılması kararı alındı.



TAZMİNAT İSTEMİYOR

Her fırsatta altyapıya büyük önem vereceğinin altını çizen ve bu doğrultuda Barcelona altyapısında görev yapmış hocalarla görüşen başkanın, yeni bir ekip kurup yatırımlara başlayacağı kaydedildi. Neşter operasyonundaki ikinci ismin de teknik direktör Aykut Kocaman olması bekleniyor. Yine daha önce "Aykut hocaya sevgim var ama taraftarın isteğini de göz ardı edemem" diyen Koç'un birkaç gün içerisinde Aykut hoca ile bir araya gelip yolları ayıracağı kaydedildi. Kocaman'ın tazminat olarak hak kazandığı 7 milyon euro'yu istemeyeceği de gelen haberler arasında.



OYUNCULAR DA BEKLEMEDE

Hocanın ardından 3. neşter de oyunculara vurulacak. Aykut Kocaman'ın yanı sıra geçen sezon beklentilerin altında kalan oyuncuların durumu da merak konusu. Farklı bölgelere transfer yapacak olan yeni yönetimin başta Ozan Tufan olmak üzere en az 5-6 ismin gidişine sıcak bakacağı bildirildi. Kameni, İsla gibi oyuncuların yanı sıra maaşı yüksek olan Skrtel'in de satılabileceği kaydedildi. Slovak savunmacı ile G.Rangers yakından ilgileniyor.