Fenerbahçe'de değişim başladı!
20 yıldır altyapıdan oyuncu çıkmamasını eleştiren Koç; Yetkiner, Şentürk ve Akbaş gibi isimlerle yolları ayırdı. Sırada Kocaman var
Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi hızlı başladı. Önceki akşam Damien Comolli'nin İstanbul'a gelmesinin ardından dün sabah da büyük altyapı operasyonu start aldı. Başkanlık seçiminden önce altyapıdan 20 senedir oyuncu çıkmamasından yakınan Koç, ilk neşteri bu bölüme vurdu. İlk etapta Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş gibi isimlerle yolların ayrılması kararı alındı.
TAZMİNAT İSTEMİYOR
Her fırsatta altyapıya büyük önem vereceğinin altını çizen ve bu doğrultuda Barcelona altyapısında görev yapmış hocalarla görüşen başkanın, yeni bir ekip kurup yatırımlara başlayacağı kaydedildi. Neşter operasyonundaki ikinci ismin de teknik direktör Aykut Kocaman olması bekleniyor. Yine daha önce "Aykut hocaya sevgim var ama taraftarın isteğini de göz ardı edemem" diyen Koç'un birkaç gün içerisinde Aykut hoca ile bir araya gelip yolları ayıracağı kaydedildi. Kocaman'ın tazminat olarak hak kazandığı 7 milyon euro'yu istemeyeceği de gelen haberler arasında.
OYUNCULAR DA BEKLEMEDE
Hocanın ardından 3. neşter de oyunculara vurulacak. Aykut Kocaman'ın yanı sıra geçen sezon beklentilerin altında kalan oyuncuların durumu da merak konusu. Farklı bölgelere transfer yapacak olan yeni yönetimin başta Ozan Tufan olmak üzere en az 5-6 ismin gidişine sıcak bakacağı bildirildi. Kameni, İsla gibi oyuncuların yanı sıra maaşı yüksek olan Skrtel'in de satılabileceği kaydedildi. Slovak savunmacı ile G.Rangers yakından ilgileniyor.
- 7.6.2018
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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