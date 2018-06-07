Fenerbahçe Doğuş finalin ikinci ayağında
F.Bahçe Doğuş, Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında TOFAŞ’ı ağırlayacak
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ
Takımın başantrenörü Zeljko Obradovic, ilk maçı farklı kazanmalarına rağmen ciddiyeti bozmayacaklarını söyledi. "Finale gelmiş bir takıma büyük saygı duyuyoruz ve buna göre tedbiri bırakmayacağız" ifadelerini kullanan Sırp çalıştırıcı, ilk maçta olduğu gibi taraftarlardan da tam destek vermelerini istedi.
GÖZÜ REKORDA
F.Bahçe Doğuş, galibiyet serileriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 yıldır playoff'ta maç kaybetmeyen ve bu seviyede oynadığı son 16 maçı da kazanan Fener, gözünü A.Efes'in 20 yıllık play-off galibiyet serisine (18 maç) dikti. Kanarya, TOFAŞ serisini 4-0'la geçerse adını bir kez daha tarihe yazdıracak.
- 7.6.2018
-
Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
-
Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
-
Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
Fenerbahçe Doğuş finalin ikinci ayağında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.