Fenerbahçe Doğuş finalin ikinci ayağında – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
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    finalin ikinci ayağında

    Fenerbahçe Doğuş finalin ikinci ayağında

    F.Bahçe Doğuş, final serisi ikinci maçında ’ı ağırlayacak

    , Tahincioğlu play-off final serisi ikinci maçında bugün evinde ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka beIN Sports 3 ve NTV'den naklen ekranlara gelecek. Toplam 4 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk karşılaşmasını sahasında 40 sayı farkla 103-63 kazanarak 1-0 öne geçen Fenerbahçe Doğuş, bugün de galip gelerek 'da oynanacak mücadeleler öncesi avantajını korumaya çalışacak. TOFAŞ ise, ikinci maçı kazanarak, saha avantajını lehine çevirmeyi amaçlıyor. Öte yandan maçın bilet fiyatları 30 TL ile 500 TL arasında değişiyor.

    TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ
    Takımın başantrenörü , ilk maçı farklı kazanmalarına rağmen ciddiyeti bozmayacaklarını söyledi. "Finale gelmiş bir takıma büyük saygı duyuyoruz ve buna göre tedbiri bırakmayacağız" ifadelerini kullanan Sırp çalıştırıcı, ilk maçta olduğu gibi taraftarlardan da tam destek vermelerini istedi.

    GÖZÜ REKORDA
    F.Bahçe Doğuş, galibiyet serileriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 yıldır playoff'ta maç kaybetmeyen ve bu seviyede oynadığı son 16 maçı da kazanan Fener, gözünü A.Efes'in 20 yıllık play-off galibiyet serisine (18 maç) dikti. Kanarya, TOFAŞ serisini 4-0'la geçerse adını bir kez daha tarihe yazdıracak.
    1. 7.6.2018
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