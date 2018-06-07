Fenerbahçe , Fransız futbol adamı Damien Comolli 'yi sportif direktör olarak göreve getirdi.Resmi siteden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz, daha önce St. Etienne FK, Monaco FK, Arsenal FK, Tottenham FK, Liverpool FK gibi kulüplerde çeşitli kademelerde görev yapmış olan futbol adamı Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşma sağladı.



Damien Comolli, Sportif Direktörümüz olarak önümüzdeki 3 yıl boyunca futbol şubemizdeki tüm futbol operasyonlarını yönetecek. Comolli aynı zamanda futbolcu izleme, işe alım, altyapı gelişimi ve yönetim kurulumuza tavsiye gibi konulardan da sorumlu olacak.



Yeni sportif direktörümüz Damien Comolli, konuyla ilgili websitemize yaptığı açıklamada "Tarihi ve gelenekleri olan böyle bir kulübün bir parçası olmaktan ve bu aileye katılmaktan dolayı çok mutluyum. Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni dönemde, kulübümüzdeki herkes, tüm maçlarda stadımızın taraftarlarımız tarafından doldurulacağını görmek için sabırsızlanıyor. Daha önce bu statta birçok maç izledim, taraftarlarımızın tutkusunu ve yaratacakları atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.



Kulübümüzün Sportif Direktörü Damien Comolli ile ilgili olarak Başkanımız Sayın Ali Koç: "Damien Comolli uzun süredir irtibatta olduğumuz ve konuştuğumuz bir isim. Kendisi, Avrupa'nın çok önemli kulüplerinde görev almış, değerli bir futbol adamı. Uzun vadeli planlamalarımız çerçevesinde, hayal ettiğimiz Fenerbahçe futbol takımı için bir yola çıktık ve ilk adımlarımızı atmaya başladık. Damien Comolli'ye Fenerbahçe'de başarı, mutluluk ve şampiyonluk dolu yıllar diliyorum." şeklinde konuştu.



Sportif Direktörümüz Damien Comolli'nin imza töreni ve basın toplantısı, 12 Haziran Salı günü saat 14:00'te, stadımızda bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir.





DAMIEN COMOLLI KİMDİR?



24 Kasım 1971 doğumlu olan Fransız futbol adamı Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco FK, St. Etienne FK, Arsenal FK, Tottenham FK ve Liverpool FK gibi önemli kulüplerde çalıştı.



Futbol kariyerine Monaco FK'nün altyapı takımında başlayan Comolli, daha sonra kulübün U-16 takımında teknik direktörlük yaptı ve eyalet bazında şampiyonluk elde etti. 1995 yılında hukuk fakültesinden mezun olan Comolli, aynı yıl teknik direktörlük lisansı da elde etti.



1997 yılında Arsenal FK'nde göreve başlayan Damien Comolli, burada scout olarak görev yaptığı 7 yıl boyunca keşfettiği Kolo Toure, Gael Clichy, Thierry Henry ve Robert Pires gibi isimlerle ön plana çıktı.



2004-2005 yılları arasında teknik direktörlük görevini üstlendiği St Etienne FK'nde, başarılı bir dönem geçirdi ve ligi 6. sırada tamamlarken, Fransa Kupası'nda da yarı finale kaldı. Burada geçirdiği süre içerisinde Comolli birçok önemli transfere imza atarken, aynı zamanda hem ulusal hem de uluslararası seviyede kulübün birçok partnerlik kurmasını sağladı.



2005 yılında Damien Comolli, Premier Lig'in köklü ekiplerinden Tottenham Hotspur Futbol Kulübü'nün Sportif Direktörü olarak göreve başladı. Comolli burada Gareth Bale, Alan Hutton, Kevin Prince Boateng ve Yaounes Kaboul gibi genç yeteneklerin keşfedilerek takıma katılmasının yanı sıra, Luka Modric, Benoit Assou-Ekotto, Heurelho Gomes, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov ve Roman Pavlyuchenko gibi üst düzey isimlerin transferlerini gerçekleştirdi.



2008'de Lig 1'e, Sportif Direktör sıfatıyla geri dönen Comolli, St. Etienne FK'ndeki bu görevinin ardından 2010 yılında Liverpool FK'nde Futbol Strateji Direktörü olarak transfer oldu. Liverpool'daki ilk sezonunda Luis Suarez ve Andy Carroll'un transferlerini gerçekleştiren Comolli, 2011 yılında "Sportif Direktör" titriyle Liverpool kariyerine devam etti. 2011-12 sezonunda Liverpool'un Jordan Henderson, Charlie Adam, Stewart Downing, Doni, Jose Enrique, Sebastian Coates ve Craig Belammy transferlerini gerçekleştirdi.



2018-2019 sezonundan itibaren Damien Comolli, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Sportif Direktör olarak görev yapacak.