Ben Arfa’ya Tigres kancası

Hatem Ben Arfa'nın talipleri artıyor... Fransız maestro için son olarak Meksika'nın Tigres takımının devreye girdiği belirtildi. La Liga'dan Sevilla, Real Betis, Valencia ve Villarreal de Ben Arfa ile ilgileniyor. PSG ile sözleşmesi sona eren Hatem için Fenerbahçe'nin de girişimde bulunacağı ifade ediliyor.