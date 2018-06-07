Hatem Ben Arfa'nın talipleri artıyor... Fransız maestro için son olarak Meksika'nın Tigres takımının devreye girdiği belirtildi.
Hatem Ben Arfa'nın talipleri artıyor... Fransız maestro için son olarak Meksika'nın Tigres takımının devreye girdiği belirtildi. La Liga'dan Sevilla, Real Betis, Valencia ve Villarreal de Ben Arfa ile ilgileniyor. PSG ile sözleşmesi sona eren Hatem için Fenerbahçe'nin de girişimde bulunacağı ifade ediliyor.
- 7.6.2018
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
Ben Arfa’ya Tigres kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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