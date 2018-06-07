Ben Arfa’ya Tigres kancası – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Ben ’ya kancası

    Ben Arfa’ya Tigres kancası

    Hatem Ben 'nın talipleri artıyor... Fransız maestro için son olarak 'nın takımının devreye girdiği belirtildi.

    Hatem Ben 'nın talipleri artıyor... Fransız maestro için son olarak 'nın takımının devreye girdiği belirtildi. 'dan Sevilla, , ve Villarreal de Ben Arfa ile ilgileniyor. ile sözleşmesi sona eren Hatem için 'nin de girişimde bulunacağı ifade ediliyor.

    1. 7.6.2018
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