Aykut Kocaman: "İstifa etmiyorum görevimin başındayım"
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, A Spor'da Hakan Gündoğar'a açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman, “İstifa haberleri gerçek dışı. Görevimin başındayım” dedi
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. A Spor'un dün gece son dakika olarak geçtiği haberde Aykut Kocaman'ın istifa etmeyeceği ve görevinin başında olduğu bildirildi. Kongre öncesinde, "Gereğini yapacağım" diyerek yeni gelecek yönetimin önünü açmak adına istifa edeceğinin sinyallerini veren Kocaman, dün "İstifa ettiğim haberleri gerçek dışı. Böyle bir durum söz konusu olmadı. Fenerbahçe'nin yeni bir başkanı var. Başkanımızın ve yönetim kurulumuzun bizimle ilgili bir tasarrufları olacak" dedi. Aykut Kocaman'ın önümüzdeki günlerde başkan Ali Koç ile bir araya gelip kulüpteki durumunu görüşeceği dile getirildi.
GÖZÜ REKORDA
F.Bahçe Doğuş, galibiyet serileriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 yıldır playoff'ta maç kaybetmeyen ve bu seviyede oynadığı son 16 maçı da kazanan Fener, gözünü A.Efes'in 20 yıllık play-off galibiyet serisine (18 maç) dikti. Kanarya, TOFAŞ serisini 4-0'la geçerse adını bir kez daha tarihe yazdıracak.
- 7.6.2018 00:05
- Güncelleme: 7.6.2018 06:34
-
Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
-
Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
-
Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
Aykut Kocaman: "İstifa etmiyorum görevimin başındayım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.