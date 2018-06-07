Aykut Kocaman: "İstifa etmiyorum görevimin başındayım"

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. A Spor'un dün gece son dakika olarak geçtiği haberde Aykut Kocaman'ın istifa etmeyeceği ve görevinin başında olduğu bildirildi. Kongre öncesinde, "Gereğini yapacağım" diyerek yeni gelecek yönetimin önünü açmak adına istifa edeceğinin sinyallerini veren Kocaman, dün "İstifa ettiğim haberleri gerçek dışı. Böyle bir durum söz konusu olmadı. Fenerbahçe'nin yeni bir başkanı var. Başkanımızın ve yönetim kurulumuzun bizimle ilgili bir tasarrufları olacak" dedi. Aykut Kocaman'ın önümüzdeki günlerde başkan Ali Koç ile bir araya gelip kulüpteki durumunu görüşeceği dile getirildi.



GÖZÜ REKORDA

F.Bahçe Doğuş, galibiyet serileriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 yıldır playoff'ta maç kaybetmeyen ve bu seviyede oynadığı son 16 maçı da kazanan Fener, gözünü A.Efes'in 20 yıllık play-off galibiyet serisine (18 maç) dikti. Kanarya, TOFAŞ serisini 4-0'la geçerse adını bir kez daha tarihe yazdıracak.