Aykut Kocaman: "İstifa etmiyorum görevimin başındayım" – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    : "İstifa etmiyorum görevimin başındayım"

    Aykut Kocaman: "İstifa etmiyorum görevimin başındayım"

    teknik direktörü , A Spor'da Hakan Gündoğar'a açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman, “İstifa haberleri gerçek dışı. Görevimin başındayım” dedi

    'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. A Spor'un dün gece son dakika olarak geçtiği haberde 'ın istifa etmeyeceği ve görevinin başında olduğu bildirildi. Kongre öncesinde, "Gereğini yapacağım" diyerek yeni gelecek yönetimin önünü açmak adına istifa edeceğinin sinyallerini veren Kocaman, dün "İstifa ettiğim haberleri gerçek dışı. Böyle bir durum söz konusu olmadı. Fenerbahçe'nin yeni bir başkanı var. Başkanımızın ve yönetim kurulumuzun bizimle ilgili bir tasarrufları olacak" dedi. Aykut Kocaman'ın önümüzdeki günlerde başkan Ali Koç ile bir araya gelip kulüpteki durumunu görüşeceği dile getirildi.

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    F.Bahçe Doğuş, galibiyet serileriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 yıldır playoff'ta maç kaybetmeyen ve bu seviyede oynadığı son 16 maçı da kazanan Fener, gözünü A.Efes'in 20 yıllık play-off galibiyet serisine (18 maç) dikti. Kanarya, TOFAŞ serisini 4-0'la geçerse adını bir kez daha tarihe yazdıracak.

    1. 7.6.2018 00:05
    2. Güncelleme: 7.6.2018 06:34
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