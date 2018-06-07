Ali Koç personelle tanıştı
Mazbatasını alan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte dün kulüp çalışanları ile tanıştı. Tek tek görüşlerini dinleyip, beklentilerini aktardı
Fenerbahçe'de önceki gün mazbatasını alan Ali Koç, çalışmalara başladı. Dün sabah erken saatlerde kulüp binasına gelen Ali Koç, incelemelerde bulundu. Başkan Ali Koç daha sonra kulüp personeli ile de görüştü. 1907 Tribünü'nde tüm personel ile bir araya gelen Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanlar ile tek tek tanıştı. Kulüpte yaşanan sıkıntılar üzerine görüşler alan Ali Koç, gelecek ile ilgili neler yapılması gerektiği konusunda fikir alış verişinde bulundu. Ali Koç, neler istediğini de çalışanlara aktardı.
- 7.6.2018
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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