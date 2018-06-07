Ali Koç personelle tanıştı – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    personelle tanıştı

    Ali Koç personelle tanıştı

    Mazbatasını alan , yönetim kurulu üyeleri ile birlikte dün kulüp çalışanları ile tanıştı. Tek tek görüşlerini dinleyip, beklentilerini aktardı

    'de önceki gün mazbatasını alan , çalışmalara başladı. Dün sabah erken saatlerde kulüp binasına gelen Ali Koç, incelemelerde bulundu. Başkan Ali Koç daha sonra kulüp personeli ile de görüştü. 1907 Tribünü'nde tüm personel ile bir araya gelen Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanlar ile tek tek tanıştı. Kulüpte yaşanan sıkıntılar üzerine görüşler alan Ali Koç, gelecek ile ilgili neler yapılması gerektiği konusunda fikir alış verişinde bulundu. Ali Koç, neler istediğini de çalışanlara aktardı.

    1. 7.6.2018
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