Udoh: Adamsın Aziz Yıldırım
Fenerbahçe Doğuş'un eski yıldızı Ekpe Udoh, Aziz Yıldırım için bir teşekkür mesajı yayınladı.
Fenerbahçe Doğuş'un eski yıldızı Ekpe Udoh, Aziz Yıldırım için bir teşekkür mesajı yayınladı. Basketbol yaşantısını NBA'de Utah Jazz formasıyla sürdüren Udoh, "Bay Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe ve Türk sporuna geçtiğimiz yıllar boyunca yaptıkları için teşekkürler" ifadelerini kullandı ve Türkçe olarak, "Adamsın!" diye yazdı.
- 6.6.2018
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
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