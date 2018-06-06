Udoh: Adamsın Aziz Yıldırım – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Udoh: Adamsın

    Udoh: Adamsın <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>

     Doğuş'un eski yıldızı , için bir teşekkür mesajı yayınladı.

    Doğuş'un eski yıldızı , için bir teşekkür mesajı yayınladı. yaşantısını NBA'de formasıyla sürdüren Udoh, "Bay 'a ve Türk sporuna geçtiğimiz yıllar boyunca yaptıkları için teşekkürler" ifadelerini kullandı ve Türkçe olarak, "Adamsın!" diye yazdı.


    1. 6.6.2018
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