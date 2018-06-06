Sarri elden kaçıyor! – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Sarri elden kaçıyor!

    Sarri elden kaçıyor!

    Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı 'un teknik direktör adayları arasında bulunan , 'den haber bekliyor.

    Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı 'un teknik direktör adayları arasında bulunan , 'den haber bekliyor. 'de 3 yıldır uyguladığı sistem ile futbol kamuoyunun takdirini alan tecrübeli teknik adamın İngiliz ekibinin patronu Roman Abramovich'le görüştüğü, anlaşamaması durumunda 'ye gelebileceği kaydedildi.

    1. 6.6.2018
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