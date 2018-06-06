Öğrencilere gençlik tribünü
Ali Koç'un söz verdiği "gençlik tribünü"nin detayları belli oldu…
Ali Koç'un söz verdiği "gençlik tribünü"nin detayları belli oldu… Bu tribünde 7 yaşından 24 yaşına kadar ilkokuldan, üniversite bitirme çağında olan tüm çocuk ve gençler yararlanabilecek. "Gençlik tribünü"nde yer almak isteyenler okul kimlikleri ile beraber biletlerini alabilecek. Bu tribünden normal bilet fiyatının yüzde 20'sinin ödenmesiyle yararlanabilecekler.
- 6.6.2018
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
Öğrencilere gençlik tribünü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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