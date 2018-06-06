Öğrencilere gençlik tribünü

Ali Koç'un söz verdiği "gençlik tribünü"nin detayları belli oldu… Bu tribünde 7 yaşından 24 yaşına kadar ilkokuldan, üniversite bitirme çağında olan tüm çocuk ve gençler yararlanabilecek. "Gençlik tribünü"nde yer almak isteyenler okul kimlikleri ile beraber biletlerini alabilecek. Bu tribünden normal bilet fiyatının yüzde 20'sinin ödenmesiyle yararlanabilecekler.