Öğrencilere gençlik tribünü – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Öğrencilere gençlik tribünü

    Öğrencilere gençlik tribünü

    Ali Koç'un söz verdiği "gençlik tribünü"nin detayları belli oldu…

    'un söz verdiği "gençlik tribünü"nin detayları belli oldu… Bu tribünde 7 yaşından 24 yaşına kadar ilkokuldan, üniversite bitirme çağında olan tüm çocuk ve gençler yararlanabilecek. "Gençlik tribünü"nde yer almak isteyenler okul kimlikleri ile beraber biletlerini alabilecek. Bu tribünden normal bilet fiyatının yüzde 20'sinin ödenmesiyle yararlanabilecekler.

    1. 6.6.2018
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