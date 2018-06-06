Neustadter’in milli üzüntüsü
Ülkesi Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi milli takım aday kadrosundan çıkarılan Roman Neustadter, bunun üzüntüsünü yaşıyor.
Ülkesi Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi milli takım aday kadrosundan çıkarılan Roman Neustadter, bunun üzüntüsünü yaşıyor. Tecrübeli stoperin beklenmedik şekilde kadro dışı kalması nedeniyle moralinin oldukça bozuk olduğu bildirildi. Roman, karar sonrası twitter'dan serzenişte bulunmuştu.
- 6.6.2018
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
Neustadter’in milli üzüntüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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