Neustadter’in milli üzüntüsü – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Neustadter’in milli üzüntüsü

    Neustadter’in milli üzüntüsü

    Ülkesi Rusya'da düzenlenecek öncesi milli takım aday kadrosundan çıkarılan , bunun üzüntüsünü yaşıyor.

    Ülkesi Rusya'da düzenlenecek öncesi milli takım aday kadrosundan çıkarılan , bunun üzüntüsünü yaşıyor. Tecrübeli stoperin beklenmedik şekilde kadro dışı kalması nedeniyle moralinin oldukça bozuk olduğu bildirildi. Roman, karar sonrası twitter'dan serzenişte bulunmuştu.

    1. 6.6.2018
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