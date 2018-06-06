İngiltere Championship ekibi Sheffield United'ın ortaklarından Selahattin Baki, gelecek dönemde Fenerbahçe'de çalışacağını açıkladı. Baki, Ali Koç'un görev alması için kendisi ile konuştuğunu dile getirip "Artık Fenerbahçe için çalışacağım" dedi. Baki'nin CEO'luk görevini üstleneceği kaydedildi.