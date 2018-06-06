İşte Fenerbahçe'nin yeni CEO'su! – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    İşte 'nin yeni 'su!

    İşte <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin yeni <a href="/index/ceo?id=f4669c38-0587-4b3b-b2b7-642219f2de15" class="" rel="tag">CEO</a>'su!

    ekibi Sheffield United'ın ortaklarından Selahattin Baki, gelecek dönemde 'de çalışacağını açıkladı.

    ekibi Sheffield United'ın ortaklarından Selahattin Baki, gelecek dönemde 'de çalışacağını açıkladı. Baki, 'un görev alması için kendisi ile konuştuğunu dile getirip "Artık için çalışacağım" dedi. Baki'nin 'luk görevini üstleneceği kaydedildi.

    1. 6.6.2018
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