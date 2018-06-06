İşte Fenerbahçe'nin yeni CEO'su!
İngiltere Championship ekibi Sheffield United'ın ortaklarından Selahattin Baki, gelecek dönemde Fenerbahçe'de çalışacağını açıkladı.
İngiltere Championship ekibi Sheffield United'ın ortaklarından Selahattin Baki, gelecek dönemde Fenerbahçe'de çalışacağını açıkladı. Baki, Ali Koç'un görev alması için kendisi ile konuştuğunu dile getirip "Artık Fenerbahçe için çalışacağım" dedi. Baki'nin CEO'luk görevini üstleneceği kaydedildi.
- 6.6.2018
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
İşte Fenerbahçe'nin yeni CEO'su! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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