Fener'de ilk yolcu Josef de Souza – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Fener'de ilk yolcu de Souza

    Fener'de ilk yolcu <a href="/index/josef?id=2bd2daf5-d946-4f29-9564-ad69e07f58a1" class="" rel="tag">Josef</a> de Souza

    Sarı lacivertlilerde kadroyu yeninde yapılandırmak için gelen teklifleri değerlendirecek olan yeni yönetim ilk olarak de Souza’yı satacak.

    Özellikle İngiliz kulüplerin 12 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis bedeli teklif ettiği ile de bir görüşme yapacak olan yeni sportif direktör Comolli, 29 yaşındaki oyuncuya kolaylık sağlayacaklarını söyleyecek. De Souza'nın adı uzun süredir, West Ham, Wolverhampton ve Watford ile anılıyor. Bu sezon ligde 33 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösteren , 'de en çok top kapan isim olarak dikkat çekmişti. (Güneş)

    1. 6.6.2018 11:19
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