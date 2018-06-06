Özellikle İngiliz kulüplerin 12 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis bedeli teklif ettiği Josef ile de bir görüşme yapacak olan yeni sportif direktör Comolli, 29 yaşındaki oyuncuya kolaylık sağlayacaklarını söyleyecek. De Souza'nın adı uzun süredir, West Ham, Wolverhampton ve Watford ile anılıyor. Bu sezon ligde 33 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösteren Josef, Süper Lig'de en çok top kapan isim olarak dikkat çekmişti. (Güneş)