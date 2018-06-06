Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Sarı lacivertlilerde kadroyu yeninde yapılandırmak için gelen teklifleri değerlendirecek olan yeni yönetim ilk olarak Josef de Souza’yı satacak.
Özellikle İngiliz kulüplerin 12 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis bedeli teklif ettiği Josef ile de bir görüşme yapacak olan yeni sportif direktör Comolli, 29 yaşındaki oyuncuya kolaylık sağlayacaklarını söyleyecek. De Souza'nın adı uzun süredir, West Ham, Wolverhampton ve Watford ile anılıyor. Bu sezon ligde 33 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösteren Josef, Süper Lig'de en çok top kapan isim olarak dikkat çekmişti. (Güneş)
- 6.6.2018 11:19
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
Fener'de ilk yolcu Josef de Souza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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