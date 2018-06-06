Fenerbahçe'de kamp belirsizliği
Aykut Kocaman başkanlık seçiminden önce Fenerbahçe yaz kampı için Avusturya'nın Bad Tatzmannsdorf bölgesini seçmişti…
Aykut Kocaman başkanlık seçiminden önce Fenerbahçe yaz kampı için Avusturya'nın Bad Tatzmannsdorf bölgesini seçmişti… Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturacak olması ve yeni teknik direktörle anlaşmak istemesi F.Bahçe'nin yeni dönemde kamp yerinin de değişmesine neden olabilir.
- 6.6.2018
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
Fenerbahçe'de kamp belirsizliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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