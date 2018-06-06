Fenerbahçe'de kamp belirsizliği – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'de kamp belirsizliği

    Fenerbahçe'de kamp belirsizliği

    başkanlık seçiminden önce yaz kampı için 'nın bölgesini seçmişti…

    başkanlık seçiminden önce yaz kampı için 'nın bölgesini seçmişti… 'un başkanlık koltuğuna oturacak olması ve yeni teknik direktörle anlaşmak istemesi F.Bahçe'nin yeni dönemde kamp yerinin de değişmesine neden olabilir.

    1. 6.6.2018
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