Fenerbahçe'de kamp belirsizliği

Aykut Kocaman başkanlık seçiminden önce Fenerbahçe yaz kampı için Avusturya'nın Bad Tatzmannsdorf bölgesini seçmişti… Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturacak olması ve yeni teknik direktörle anlaşmak istemesi F.Bahçe'nin yeni dönemde kamp yerinin de değişmesine neden olabilir.