Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin final serisi ilk maçında TOFAŞ'ı 103-63 mağlup etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda binlerce taraftarının desteğiyle parkeye çıkan sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk periyodunu 21-15'lik skorla üstün tamamladı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, 13 sayı farkı yakalayıp devreye 47- 30'luk galibiyetle girdi.



2. MAÇ YARIN YİNE ÜLKER'DE

Maçın ikinci yarısında adeta şova başlayan Kanarya, bu bölümde 33-12'lik bir skor yakalayıp son çeyreğe 80-42 önde girmeyi başardı. Son periyotta da rakibine şans tanımayan Fenerbahçe, sahadan 103-63 galip ayrıldı. Serinin ilk maçını 40 sayı farkla kazanan Fenerbahçe, adeta "Şampiyonluk" fitilini ateşledi. İkinci maç yarın yine Ülker Salonu'nda...