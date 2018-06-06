Fener TOFAŞ'ı dağıttı – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Fener 'ı dağıttı

    Fener <a href="/index/tofas?id=3f7ecfc8-0c06-445f-b8c9-7a78118a2237" class="" rel="tag">TOFAŞ</a>'ı dağıttı

    ’nin final serisi ilk maçında Doğuş, evinde ’ı 103-63 yenerek seride 1-0 öne geçmeyi başardı

    Doğuş Basketbol Takımı, 'nin final serisi ilk maçında 'ı 103-63 mağlup etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda binlerce taraftarının desteğiyle parkeye çıkan sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk periyodunu 21-15'lik skorla üstün tamamladı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, 13 sayı farkı yakalayıp devreye 47- 30'luk galibiyetle girdi.

    2. MAÇ YARIN YİNE ÜLKER'DE
    Maçın ikinci yarısında adeta şova başlayan Kanarya, bu bölümde 33-12'lik bir skor yakalayıp son çeyreğe 80-42 önde girmeyi başardı. Son periyotta da rakibine şans tanımayan , sahadan 103-63 galip ayrıldı. Serinin ilk maçını 40 sayı farkla kazanan Fenerbahçe, adeta "Şampiyonluk" fitilini ateşledi. İkinci maç yarın yine Ülker Salonu'nda...

    1. 6.6.2018
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