Fener TOFAŞ'ı dağıttı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin final serisi ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, evinde TOFAŞ’ı 103-63 yenerek seride 1-0 öne geçmeyi başardı
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin final serisi ilk maçında TOFAŞ'ı 103-63 mağlup etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda binlerce taraftarının desteğiyle parkeye çıkan sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk periyodunu 21-15'lik skorla üstün tamamladı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, 13 sayı farkı yakalayıp devreye 47- 30'luk galibiyetle girdi.
2. MAÇ YARIN YİNE ÜLKER'DE
Maçın ikinci yarısında adeta şova başlayan Kanarya, bu bölümde 33-12'lik bir skor yakalayıp son çeyreğe 80-42 önde girmeyi başardı. Son periyotta da rakibine şans tanımayan Fenerbahçe, sahadan 103-63 galip ayrıldı. Serinin ilk maçını 40 sayı farkla kazanan Fenerbahçe, adeta "Şampiyonluk" fitilini ateşledi. İkinci maç yarın yine Ülker Salonu'nda...
- 6.6.2018
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
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