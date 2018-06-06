Damian Comolli İstanbul'a geldi "Ali Koç'un daveti üzerine İstanbul'dayım" – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Damian Comolli İstanbul'a geldi "'un daveti üzerine İstanbul'dayım"

    Damian Comolli İstanbul'a geldi "Ali Koç'un daveti üzerine İstanbul'dayım"

    Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü olması beklenen Damien Comolli, İstanbul'a geldi.

    Sarı lacivertli kulübün yeni başkanı 'un ısrarla futbol direktörlüğü görevine getirmek istediği Fransız futbol adamı Damien Comolli, Lyon'dan kalkan tarifeli uçuşla saat 22.30'da sıralarında 'na iniş yaptı.
    Kendisini karşılayan basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Comolli, "Ali Koç, Fenerbahçe başkanı seçildiği için çok mutluyum. Ali Koç'un daveti üzerine İstanbul'dayım" dedi.
    Kendisinin Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü yapıp yapmayacağı ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Comolli, "Henüz bunu konuşmak için erken" ifadelerini kullandı.
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yarın Damien Comolli ile bir araya gelmesi bekleniyor.

    1. 5.6.2018 23:19
    2. Güncelleme: 6.6.2018 01:51
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