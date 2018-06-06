Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ali Koç'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sabah Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u telefonla arayıp kutladı. Erdoğan, pazar günü seçilen Ali Koç ve yeni yönetim kurulu üyelerine başarlar diledi.
- 6.6.2018
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ali Koç'a tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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