Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ali Koç'a tebrik – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'dan 'a tebrik

    <a href="/index/cumhurbaskani?id=672db8d3-d5ce-4821-8a4e-b820cab94cb4" class="" rel="tag">Cumhurbaşkanı</a> <a href="/index/recep-tayyip-erdogan?id=9dab127f-c4c6-41f4-b10e-0b44f3a4b372" class="" rel="tag">Recep Tayyip Erdoğan</a>'dan <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a>'a tebrik

    , dün sabah Başkanı ’u telefonla arayıp kutladı. Erdoğan, pazar günü seçilen ve yeni yönetim kurulu üyelerine başarlar diledi.

    'de pazar günü gerçekleştirilen seçimde , 16 bin 92 oyla sandıktan 37. başkan olarak çıkmıştı. , Kanarya'nın yeni başkanına tebrik telgrafı yollamıştı. Erdoğan dün de Ülker Stadı'ndaki dün sabah da sarı-lacivertli kulübün başkanı 'u telefonla arayarak kutladı. Erdoğan'ın 'a ve yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine başarılar dilediği öğrenildi. 'nin yeni başkanı Ali Koç'un da Cumhurbaşkanı 'a iyi dileklerinden dolayı teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.
    1. 6.6.2018
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