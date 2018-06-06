Ali Koç'tan Obradovic'e yeni teklif
Ali Koç ve yönetimi, zaten 2 yıllık sözleşmesi bulunan coach Orabdovic’e artı 2 yıllık daha teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Spır coach’a basketbol takımının bütçesinin yüksek tutulması sözü de vreilecek
DOĞUŞ GRUBU İLE GÖRÜŞÜLECEK
Başkanlık seçimi öncesinde Doğuş Grubu'nun sponsorluktan çekilmeyi düşündüğünü dair görüşler ortaya atılmıştı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da bunun güçlü bir olasılık olduğu hala dile getiriliyor. Ali Koç'un öncelikle Doğuş Grubu ile görüşeceği, olumlu sonuç çıkmaması durumunda yeni sponsor arayışı içine gireceği ifade ediliyor.
LİSTEDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR....
Fenerbahçe'nin yeni sezon transfer listesini de Obradovic'in tercihleri üzerine hazırlayacağı, transfer listesinde önemli isimlerin bulunduğu belirtiliyor. Panathinaikos takamında forma giyen pivot-forvet Chris Singleton'ın bunlardan biri olduğu, Wanamaker'ın Barcelona'ya gitmesi durumunda yine Pana'dan Kalathes'in trnasfer edilebileciği öğrenildi. (TAKVİM)
- 6.6.2018 01:14
- Güncelleme: 6.6.2018 02:04
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
Ali Koç'tan Obradovic'e yeni teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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