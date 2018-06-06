Ali Koç'tan Obradovic'e yeni teklif – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'tan Obradovic'e yeni teklif

    Ali Koç'tan Obradovic'e yeni teklif

    ve yönetimi, zaten 2 yıllık sözleşmesi bulunan coach Orabdovic’e artı 2 yıllık daha teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Spır coach’a takımının bütçesinin yüksek tutulması sözü de vreilecek

    'de başkanlık seçimini Ali Koç'un kazanmasının ardından, takımı ile ilgili olarak ilk hamlenin coach Zeljko Obradovic ile geleceği öğrenildi. ve yönetiminin, 2 yıllık sözleşmesi bulunan Obradovic'e 2 yıllık daha sözleşme uzatma teklifi yapaçak. Bunun yanında takımın bütçesinde azaltma yapılmayacağının da garantisi verilecek. Zeljko Obradovic'in bu teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor.

    DOĞUŞ GRUBU İLE GÖRÜŞÜLECEK
    Başkanlık seçimi öncesinde Doğuş Grubu'nun sponsorluktan çekilmeyi düşündüğünü dair görüşler ortaya atılmıştı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da bunun güçlü bir olasılık olduğu hala dile getiriliyor. Ali Koç'un öncelikle Doğuş Grubu ile görüşeceği, olumlu sonuç çıkmaması durumunda yeni sponsor arayışı içine gireceği ifade ediliyor.

    LİSTEDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR....
    Fenerbahçe'nin yeni sezon listesini de Obradovic'in tercihleri üzerine hazırlayacağı, transfer listesinde önemli isimlerin bulunduğu belirtiliyor. Panathinaikos takamında forma giyen pivot-forvet Chris Singleton'ın bunlardan biri olduğu, Wanamaker'ın 'ya gitmesi durumunda yine Pana'dan Kalathes'in trnasfer edilebileciği öğrenildi. (TAKVİM)
    1. 6.6.2018 01:14
    2. Güncelleme: 6.6.2018 02:04
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