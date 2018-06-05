Sarı-lacivert vasiyet

Manısa'nın Sarıgöl ilçesinde geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Çoban'ın mezarı, vasiyeti üzerine eşi tarafından Fenerbahçe renklerine boyandı.

Aynur Çoban, "Eşim, sarı-lacivert kefenini aldı ve 'Ölürsem bununla beni gömün' diyerek vasiyet etti. Vasiyetine göre gömüldü. Kabrini de çok sevdiği Fenerbahçe logolu ve sarı-lacivert renkli mermerden yaptırdım" dedi.