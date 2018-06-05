Sarı-lacivert vasiyet – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Sarı-lacivert vasiyet

    Sarı-lacivert vasiyet

    Manısa'nın Sarıgöl ilçesinde geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Çoban'ın mezarı, vasiyeti üzerine eşi tarafından renklerine boyandı.

    Aynur Çoban, "Eşim, sarı-lacivert kefenini aldı ve 'Ölürsem bununla beni gömün' diyerek vasiyet etti. Vasiyetine göre gömüldü. Kabrini de çok sevdiği Fenerbahçe logolu ve sarı-lacivert renkli mermerden yaptırdım" dedi.
    1. 5.6.2018
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