Final serisi başlıyor – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Final serisi başlıyor

    Final serisi başlıyor

    Tahincioğlu  Basketbol Süper Ligi'nde F.Bahçe Doğuş ile arasındaki play-off final mücadelesi bugün başlayacak. 4 galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon bitirecek.

    İlk iki maç, normal sezonu lider tamamlayan F.Bahçe'nin sahasında oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak maç beIN Sports'tan yayınlanacak. F.Bahçe, yarı finalde Banvit'e 3-0 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı. ise yarı finalde 'i 3-1 geçip finalde yer almayı başardı. Maçın biletleri 30 ile 500 TL arasında.
    1. 5.6.2018
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