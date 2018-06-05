Fenerbahçe'den İsmail Kartal’a iki müjde – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'den ’a iki müjde

    Fenerbahçe'den İsmail Kartal’a iki müjde
    BAŞKAN 'un Süper Ligin yeni takımı Ankaragücü'nün hocası 'a da Carlos Kameni ve Mauriccio Isla konusunda kolaylık sağlayacağı iddia edildi.

    F.Bahçe'den daha önce iki ismi isteyen Kartal'a, seçimi beklemesi tavsiyesinde bulunulmuştu. Önümüzdeki günlerde bu iki isim konusunda gelişmeler yaşanması bekleniyor.
    1. 5.6.2018
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