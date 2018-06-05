Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi mazbatasını aldı
Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Ülker Stadı’nda taraftarla buluştu. Ali Koç “Biz elimizi taşın altına koyacağız ama hep birlikte başaracağız” dedi
'GÖRDÜNÜZ MÜ FARKIMIZI'
Ali Koç, 2 gün boyunca süren kongrelerini dünyanın konuştuğunu belirtti. Koç "Fark ettiniz mi Fenerbahçe'nin büyüklüğünü" dedi. Koç, "Geç de olsa bana inandınız. Bu yoldan geri dönüş yok. Kartopu büyüyerek bugünlere geldi. Camianıza sahip çıktınız. 3 yıl buradayız. Korktuğumuz bir şey yok. Tek korkumuz seçildiğimizde sizin beklentilerinizi yerine getirememek olur. Bunu siz başardınız. Ben sizin vitrininizim. Önümüzdeki 3 yıl boyunca şampiyonluğa oynayacak takımlar kurulacak. Siz bu takımın arkasında durdukça bu takım şampiyonluğa oynar" diye konuştu.
'TEK BOŞ KOLTUK KALMASIN'
F.Bahçe Başkanı Ali Koç yeni sezon öncesi taraftardan isteklerini şu sözlerle dile getirdi: "En büyük transfer sizsiniz. Gerçek mücadele şimdi başlıyor. Biz elimizi taşın altına koyacağız ama her şeyi birlikte başaracağız. Fenerbahçe için sizleri gece rahat uyutturacak hamleler yapacağız. Seneye tek boş koltuk görmek istemiyorum. Kombineleri alın, loca için talepler artıyor. Formaları alın. Gelin rekor kıralım. İmkanı olan olmayana forma alsın. Fenerbahçe'nin dostu düşmanından daha büyük bir kulüp olması lazım. Sevilmek için önce sevilmeliyiz"
'KAVGADAN KAÇMAYIZ'
Fenerbahçe'nin menfaatleri için kavga etmemiz gerekiyorsa onu da yaparız' ruhunun altında yatan anlayış da budur. Ben gidenin arkasından konuşulmasını sevmem. Eski yönetim hakkında konuşanlarla da yolları ayırırız.
'SPONSORLAR KAPIMIZA GELSİN'
"Biz ne hayal ediyoruz? Kapı kapı sponsorluk için dolaşan Fenerbahçe değil, Fenerbahçe'nin kapısının çalındığı bir kulüp istiyoruz. Avrupai altyapı modelini getireceğiz. Size şampiyonluk sözü veremem ama ne sözü veririm biliyor musunuz? Övünçle, gururla, sokakta yürüyebileceğiniz bir Fenerbahçe"
'AZİZ YILDIRIM'IN HAKKI'
"Basketbolda final maçları oynayacağız. En büyük dileğim kazandığımız takdirde şampiyonluk kupasını Aziz Yıldırım'ın kaldırması. Çünkü bu kupayı kaldırmak onların hakkı. Yaşa Fenerbahçe. Kalpler beraber"
KÜÇÜK: TEZAHÜRATLARINIZI BENİM İÇİN TÜKETMEYİN
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük takdir toplayan kongre yönetiminden sonra dün yine sahnedeydi. Taraftarlar "Vefa Küçük" diye bağırdı. Küçük "Arkadaşlar tezahüratlarınızı benim için tüketmeyin birazdan büyük başkan Ali Koç gelecek" dedi.
BAK: F.BAHÇE YENİ UFUKLARA YÜRÜYOR
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'u bir kez daha tebrik etti. Bakan Bak şunları söyledi: F.Bahçe'ye uzun yıllar hizmet etmiş Aziz Yıldırım başkanlıktan ayrıldı, Ali Koç geldi. Fenerbahçe yeni ufuklara yürüyor. Ali Bey güçlü bir kaynak ile geliyor. İnanıyoruz ki Türk sporunda Fenerbahçe özellikle Avrupa Kupaları ve ligde önemli başarılara imza atacaktır.
- 5.6.2018 18:38
- Güncelleme: 6.6.2018 01:03
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
Toplam 1
Yorum
CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
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