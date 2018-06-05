Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi mazbatasını aldı – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Başkanı ve yönetimi mazbatasını aldı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi mazbatasını aldı

    Sarı-lacivertlilerin başkanı , Ülker Stadı’nda taraftarla buluştu. Ali Koç “Biz elimizi taşın altına koyacağız ama hep birlikte başaracağız” dedi

    'de pazar günkü kongre sonrası dün başkan Ali Koç ve yönetimi mazbatalarını Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün elinden aldı. Koç, Ülker Stadı'nda 20 bin taraftarın izlediği mazbata töreni sırasında projelerini ve camiadan isteklerini de anlattı. Koç sözlerine "Ben de size aşığım, ne derlerse desinler" ifadesiyle girdi ve "Başlayalım, çok işimiz var. Yeni bir sayfa açmak için buradayız. Yeni umutlar için buradayız. Bu camianın bir ferdi olduğum için gurur duyuyorum. Önemli olan ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımla icraatlarımız sonrasında gurur duymanız" dedi.

    'GÖRDÜNÜZ MÜ FARKIMIZI'
    , 2 gün boyunca süren kongrelerini dünyanın konuştuğunu belirtti. Koç "Fark ettiniz mi Fenerbahçe'nin büyüklüğünü" dedi. Koç, "Geç de olsa bana inandınız. Bu yoldan geri dönüş yok. Kartopu büyüyerek bugünlere geldi. Camianıza sahip çıktınız. 3 yıl buradayız. Korktuğumuz bir şey yok. Tek korkumuz seçildiğimizde sizin beklentilerinizi yerine getirememek olur. Bunu siz başardınız. Ben sizin vitrininizim. Önümüzdeki 3 yıl boyunca şampiyonluğa oynayacak takımlar kurulacak. Siz bu takımın arkasında durdukça bu takım şampiyonluğa oynar" diye konuştu.

    'TEK BOŞ KOLTUK KALMASIN'
    F.Bahçe Başkanı Ali Koç yeni sezon öncesi taraftardan isteklerini şu sözlerle dile getirdi: "En büyük transfer sizsiniz. Gerçek mücadele şimdi başlıyor. Biz elimizi taşın altına koyacağız ama her şeyi birlikte başaracağız. Fenerbahçe için sizleri gece rahat uyutturacak hamleler yapacağız. Seneye tek boş koltuk görmek istemiyorum. Kombineleri alın, loca için talepler artıyor. Formaları alın. Gelin rekor kıralım. İmkanı olan olmayana forma alsın. Fenerbahçe'nin dostu düşmanından daha büyük bir kulüp olması lazım. Sevilmek için önce sevilmeliyiz"



    'KAVGADAN KAÇMAYIZ'
    Fenerbahçe'nin menfaatleri için kavga etmemiz gerekiyorsa onu da yaparız' ruhunun altında yatan anlayış da budur. Ben gidenin arkasından konuşulmasını sevmem. Eski yönetim hakkında konuşanlarla da yolları ayırırız.

    'SPONSORLAR KAPIMIZA GELSİN'
    "Biz ne hayal ediyoruz? Kapı kapı sponsorluk için dolaşan Fenerbahçe değil, Fenerbahçe'nin kapısının çalındığı bir kulüp istiyoruz. Avrupai altyapı modelini getireceğiz. Size şampiyonluk sözü veremem ama ne sözü veririm biliyor musunuz? Övünçle, gururla, sokakta yürüyebileceğiniz bir Fenerbahçe"


    'AZİZ YILDIRIM'IN HAKKI'
    "Basketbolda final maçları oynayacağız. En büyük dileğim kazandığımız takdirde şampiyonluk kupasını 'ın kaldırması. Çünkü bu kupayı kaldırmak onların hakkı. Yaşa Fenerbahçe. Kalpler beraber"

    KÜÇÜK: TEZAHÜRATLARINIZI BENİM İÇİN TÜKETMEYİN
    Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük takdir toplayan kongre yönetiminden sonra dün yine sahnedeydi. Taraftarlar "Vefa Küçük" diye bağırdı. Küçük "Arkadaşlar tezahüratlarınızı benim için tüketmeyin birazdan büyük başkan Ali Koç gelecek" dedi.

    BAK: F.BAHÇE YENİ UFUKLARA YÜRÜYOR
    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'u bir kez daha tebrik etti. Bakan Bak şunları söyledi: F.Bahçe'ye uzun yıllar hizmet etmiş Aziz Yıldırım başkanlıktan ayrıldı, Ali Koç geldi. Fenerbahçe yeni ufuklara yürüyor. Ali Bey güçlü bir kaynak ile geliyor. İnanıyoruz ki Türk sporunda Fenerbahçe özellikle Avrupa Kupaları ve ligde önemli başarılara imza atacaktır.

    1. 5.6.2018 18:38
    2. Güncelleme: 6.6.2018 01:03
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